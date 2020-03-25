新冠肺炎疫情延燒，在東部離島的綠島鄉有傳出遊客疑似染新冠肺炎病毒，綠島鄉長謝賢裕臉書po文澄清，遊客是腸胃型感冒，採檢為陰性，請勿以訛傳訛。

另外，謝賢裕表示，黑鷹直升機26日到綠島，是接送空勤5位長官到綠島參加森林火災防護會勘及會議，並非病患接送任務，請大家安心。

(中時 )