清明連假即將來臨，行政院會明將聽取「清明連續假期相關因應措施」報告，行政院發言人Kolas Yotaka表示，交通部預估，受疫情影響，今年搭乘大眾運輸人數銳減約3成，高速公路運輸尖峰預估在4月2日。

政院排定明天院會議程，將聽取交通部及內政部連假因應措施。其中交通部清明疏運計畫提及，由於春節迄今民眾搭乘大眾運輸工具均減少約2-3成，改為自行開車上路，因此預判清明連假開車比例高，將加強交通疏運。

交通部並預估，高速公路運輸尖峰期在4月2日，呼籲民眾避開尖峰時段。另將持續加強大眾運輸工具與運輸站的消毒及服務人員的防疫管理，如宣導民政搭乘大眾運輸工具要戴口罩、全面於車站、航站、國道服務區入口處量測體溫、加強消毒頻次等。

此外，內政部也因應防疫，提出掃墓防疫作為，內政部長徐國勇日前也公開表示，鼓勵民眾可以分流掃墓，減少人群聚集。

(中時 )