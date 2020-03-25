中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦。文化部發布新聞稿表示，考量藝文活動參與人數眾多，為免長時間近距離接觸，降低可能的傳播風險，針對所屬機構及行政法人表演型場館主辦、合辦及所屬劇團、樂團室內演出活動自即日起暫停。

文化部所屬的展覽型場館，則應重新計算同一時段容留人數，展場內觀眾人數不得超過100人，且參與者之間需保持一公尺以上距離為原則。

文化部表示，所屬表演型場館外租辦理的室內演出活動，觀眾人數若在100人以上，建議取消或延期；觀眾人數在100人以下的演出，將請場館主動協助演出單位延後演出相關事宜，若決定延後或取消演出，場租將全額退回，並協助觀眾辦理全額退票。

文化部表示，觀眾人數在100人以下的室內演出活動或是500人以下的戶外演出活動，若仍規劃演出，必須依據中央流行疫情指揮中心發布的「『COVID-19』因應指引：公眾集會」提供的6項風險評估指標進行評估，若具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。若評估後還是決定辦理，應訂定防疫應變計畫，落實相關防疫準備與措施。

此外，文化部表示，日前已發佈「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業減輕營運衝擊補助申請須知」第一次公告，藝文事業可申請「減輕營運困難補助」及「因應提升補助」，自然人亦可申請「減輕營運困難補助」，預計四月中旬將公告第二次申請須知。

文化部表示，將盤點所屬機構年度預算，包括與國家表演藝術中心、國立傳統藝術中心等，共同研議如何運用今年度既有預算，協助表演藝術工作者與團隊持續發展作品及人才培育，以維持運能。

文化部表示，已啟動跨部會協調，爭取藝文產業適用其他部會的紓困方案，例如考量映演業等大型事業業者有較高額的貸款需求，已向經濟部爭取未來納入大型企業紓困貸款專案，並由信保基金提供信用保證。

(中時 )