亞泥配發3元現金股利、嘉泥配1元現金股利 20:412020/03/25 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水泥類股25日陸續提出今年股利政策，其中，亞泥（1102）董事會決議今年將配發3元的現金股利。嘉泥（1103）董事會則通過今年每股配發1元的現金股利。 以亞泥25日收盤價39.2元計，現金殖利率為7.65％。嘉泥25日收盤價15.05元，現金殖利率則為6.64％。 另外，嘉泥董事會也通過決議，自26日至5月25日，買回7,000張庫藏股，買回區間每股11-16元。 (工商 ) #亞泥 #嘉泥 #配發 #元現金股利 #元的現金股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺旺友聯產 發0.88元現金股利 04:102020/03/21 金融．稅務 亞泥投資山水水泥2019年獲利成長35％ 亞泥獲利可望創高 12:542020/03/23 財經 智伸科去年營收及獲利創新高 每股配2.5元現金股利 17:202020/03/23 財經 震旦行去年EPS為6.12元 每股配發6元現金股利 19:002020/03/23 財經 合庫金每股配發1.15元 殖利率登高 01:192020/03/24 金融．稅務 亞泥去年獲利攀峰 01:192020/03/24 證券．權證 詩肯2019年每股純益2.25元 擬配發1.8元現金股利 16:292020/03/24 財經 股市短波－復盛 配8元現金股利 04:102020/03/25 證券．權證 股市短波－時碩 配1.65元現金股利 04:102020/03/25 證券．權證 亞泥中國2019年獲利31.47億元人民幣 年增30% 11:102020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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