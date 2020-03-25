水泥類股25日陸續提出今年股利政策，其中，亞泥（1102）董事會決議今年將配發3元的現金股利。嘉泥（1103）董事會則通過今年每股配發1元的現金股利。

以亞泥25日收盤價39.2元計，現金殖利率為7.65％。嘉泥25日收盤價15.05元，現金殖利率則為6.64％。

另外，嘉泥董事會也通過決議，自26日至5月25日，買回7,000張庫藏股，買回區間每股11-16元。

(工商 )