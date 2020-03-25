又是一個沒鎖門的慘案！一名女大生日前在房間突然性致一來想「自己來一下」結果好死不死門沒鎖，就在快完成的時候，爸爸推門而入讓她尷尬到了極點，哀怨的說「我人生第一次這麼想死」也引發許多網友熱議，不少網友也分享自己的尷尬經驗。

女網友日前在《Dcard》分享自己沒關門的悲劇，她PO文表示，剛剛性慾高漲！所以想說自己來一下，然後快結束的時候，「我爸就推門進來了」讓他相當尷尬，崩潰的表示「我人生第一次這麼想死」、「啊我現在要怎麼辦啊嗚...」原PO還加碼爆料，平常「自己來」的時候都會蓋上被子，不過那天因為太熱所以就被看光光了...

許多網友看完都問「為什麼不鎖門」也有網友建議她乾脆講說「或是說最近下面怪怪的在自我檢查」。網友也分享自己高中時，有一次爸爸進來我剛好在換衣服，他嚇到從此不敢進我房間，連有時候我在房裡玩手機沒鎖門，他路過給零用錢都是從門縫塞，她相信「爸爸一定內心跟女兒一樣崩潰尷尬」不過原PO則回應「我爸剛剛是裝沒事還跟我講話」

(中時電子報)