大陸新冠肺炎疫情漸緩，官方包宣布武漢4月8日「解封」，但滯留武漢的台人能否直接回來，我政府態度似不明確。本報對此舉辦投票「請問，針對武漢返台要不要包機 應該聽誰的？」截稿為止，高達83.15%的網友回答「陳時中」。

《中時電子報》22日針對滯留武漢的台人能否直接回來，我政府態度似不明確。本報對此進行網路投票，「請問，針對武漢返台要不要包機 應該聽誰的？」截稿為止，有83.15%(232 票)的網友回答「陳時中」；13.62%(38票)則回答「蘇貞昌」；另3.23%(9票)的網友則表示不知道/無意見。

行政院長蘇貞昌24日在立院備詢時堅決表示必須「包機回來」，防疫指揮官陳時中在回答相關問題時，卻表達允許滯留者返台，未提包機問題，遭外界質疑蘇揆是否「逆時中」。前總統馬英九辦公室就表示，蘇「逆時中」的說法，讓人疑惑到底誰說了算；民眾黨也指，陳時中說解除封城就不再有包機問題，蘇貞昌卻說台商返台須包機，蘇院長是要逆時中，還是要授予指揮官權力？

(中時電子報)