北市府25日傳出府內人員疑似確診情形，市府副發言人戴于文澄清，該名同仁是於2月底時出國，8日返國，當時歐洲疫情並未大爆發，中央流行疫情指揮中心也並未宣布歐洲旅遊警戒，且經採驗2次的結果都是陰性。

戴于文說，該名同仁這段時間雖然有到市府上班，但也都全程戴著口罩，18日因歐洲疫情升溫，中央流行疫情指揮中心採回溯方式寄出檢疫單，該名同仁接到檢疫單後即配合在家檢疫，直到24日出現身體不適情形，立即赴醫院採檢，採驗2次的結果都是陰性，目前身體狀況大致無虞，但為了安全及配合防疫，還是待在家中配合隔離至4月1日，並非外傳確診個案。

至於市府大樓26日起防疫升級部分，戴于文指出，此為配合中央防疫作為，強化市府防疫工作，對未配戴口罩者採實名制登記，確保不會出現防疫漏洞，跟該名同仁的狀況完全沒有任何關聯，但該名同仁目前承受相當大的心理壓力，正由長官和同仁們勸慰中。

戴于文強調，市府針對同仁若發生確診狀況，已超前部署與演練，採分層、分區、分艙、分流方式進行防疫，且也部署異地辦公等規畫，做好萬全準備。

(中時 )