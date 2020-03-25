由張孝全、許瑋甯、王識賢等人主演的Netflix獨家華語影集《誰是被害者》卡司亮眼，25日發布正式預告，橫跨影視歌的本土天王王識賢角色跨度大，演過小市民、老師、教授、黑道大哥、拳擊教練到檢察官等角色的他，這回登上國際平台飾演個性仗義、火爆但果斷的刑警隊長，氣勢宛如台版終極警探，與張孝全、許瑋甯等人在劇中分合進擊追索真相，尋找被害者。許瑋甯則爆料這位螢幕硬漢下戲後竟有令人料想不到的「反差萌」！

王識賢（左三）演出火爆刑警隊長，槓上最帥鑑識官張孝全（左二）。左起馬念先、張再興、洪都拉斯、賴皓哲。（Netflix提供）

許瑋甯雖然與王識賢對戲不多，卻坦言每次跟他對戲時最緊張！原來王識賢在鏡頭前的眼神凶狠、十分霸氣，特別在一場衝突戲，許瑋甯雖看起來冷靜自信，事後卻表示「心跳變得超快」。但她完全沒想到王識賢下戲後，形象竟180度大翻轉：「他每次進片場，我都有種要被抓起來的感覺，結果下一瞬間就看到他拎著小叮噹的保溫袋、親切地向大家說辛苦囉，整個人迸發反差萌！」讓人見識到王識賢私底下可愛暖心的一面。

張孝全（右）與許瑋甯，在《誰是被害者》是另類破案搭檔。（Netflix提供）

王識賢與張孝全繼《念念》後二度合作同台飆戲，他興奮直呼：「過癮！很多場戲的情緒不能斷，我們激盪出比劇本更有感覺的演出。」反而他與飾演記者的許瑋甯對戲不多，因為刑警跟記者各有立場，他透露劇中兩人關係是「比查案速度，為什麼記者辦案比較快而互相較勁」，笑說「我都是在背後罵她比較多」。

張孝全劇中為愛女失控，激動緊抓許瑋甯。（Netflix提供）

監製曾瀚賢對王識賢在電影《角頭2：王者再起》裡的道上大哥形象印象深刻，「我們假想辦案時的警察可能像流氓吧」。沒想到製作人湯昇榮見到王識賢之後開始苦惱，因為「他原來是個超級大暖男啊，太暖了！」不過，這個擔憂很快就消失了，王識賢很快從暖男模式進入火爆終極刑警隊長，他形容自己的角色「個性果斷、很有主見，他的直覺反應很敏感，不因循公式化的SOP，常常有讓人意想不到的行動跟想法」。他表示「其實警方跟記者的關係很微妙，我們彼此都在較勁，也好奇為什麼對方辦案速度那麼快，甚至想偷學他們的方法呀！」。

飾演反應機靈的刑警隊員小廖的張再興，跟王識賢也是再度合作，他笑說「我已經第二次當他的小弟了！而且我們從黑道演到變成警察，默契自然不在話下」，兩人也把過去合作經驗轉化為這次演出的養分，火花旺盛！張再興表示，這次角色在辦案的時候要帶點江湖味，才能對偵查對象突破心房，但處理事情時又要變很兇，才能嚇到有做虧心事的人。至於與許瑋甯的首度合作，張再興表示「瑋甯就是個正妹啊！在演出時候很放得開，就連我不按牌理出牌丟出新台詞的時候，她也都接得起來！」默契十足。《誰是被害者》即將於2020年4月30日全球獨家首播。

(中時 )