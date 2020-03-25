英國王儲查爾斯剛被發現新冠病毒呈陽性，令人擔心英國王室成員的健康安危，尤其是新冠病毒對於年歲長的病患相當危險，而且才在查爾斯確診前，他的母親，也就是現任英國女王伊麗莎白二世才剛探訪過。

新冠肺炎的感染效率可說是人人平等，英國疫情持續向上層延燒，下議院有有20名國會議員確診，迫使英國國會停開，甚至英國王室也不能避免，3月中旬就傳出白金漢宮的工作人員罹病，93歲的英國女王伊麗莎白2世與98歲的夫婿菲利普親王都遷往溫莎堡，目前還沒傳出感染。

沒料到，英國王儲查爾斯被確診新冠病毒，而且已有輕微症狀。由於他這陣子的行程不算少，仍然不知道感染途徑，外界聯想到查爾斯在3月10日與摩納哥親王亞伯特二世有過互動，之後亞伯特就確診罹病。雖然查爾斯這陣子已不再握手，而是雙手合十行禮，然而病毒就是如此難以預料。

新冠病毒對抵抗力較弱的年長者，會造成較嚴重的症狀，因此71歲的查爾斯王儲能否挺過這一關實難預料，而且外電報導稱，英女王才剛到克拉倫斯別墅看過兒子，所以英女王也有遭感染的風險，93歲的女王雖然比同年齡老人家都要健朗，但是面對疫病，又是另一回事。

(中時電子報)