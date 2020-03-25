三陽工業（2206）表示，SYM品牌機車的JET車系，自推出以來便以其銳利的造型與靈活的操控，在125cc運動車款中廣受消費者的喜愛，自2015年JETS上市後，更是憑藉著優異的體質，在TSR比賽中囊括35座冠軍，確立JET車系賽道王者的地位。

為進一步提升競爭力，三陽宣布，推出JET SR進化版新車。三陽表示，「SR」代表著「JETS Revolution」的縮寫，針對外觀、配備的魅力進化與針對騎乘感的操控進化，企圖打造新一代戰力再升級的賽道王者。

三陽介紹，JET SR採用外露式LED魚眼大燈、光條式LED潮流尾燈、重車級雙黃警示燈，車輛配備上，增加QC 3.0規格USB充電座，智慧電壓管理，保護手機電池更持久。

新車在操控上，透過簧下重量降低、輕量化車體設計，讓操控更靈活。

三陽表示，JET SR建議售價9.35萬元，上市初期提供購車享24期零利率分期、汰舊換新最高補助1.53萬元等優惠，汰舊換新最低價7.82萬元起（不含牌險）。

(工商 )