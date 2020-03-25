信託公會25日舉行第7屆第2次會員代表大會，會中邀集金管會副主委黃天牧及金融業界代表出席。黃天牧指出，信託業務於這二十年來，整體信託財產的規模已經從民國89年的新臺幣4,560億元，大幅成長至108年底的9.6兆元，成長逾20倍，顯示信託機制已成為國人重要的財產管理制度。

黃天牧指出，面對高齡化、貧富不均等社會現象及挑戰，期勉信託業能從多元商品、培育人才、深化宣導、發揮公益及應對未來等五大面向持續努力。

1、就多元商品方面，因應社會變遷，擴展各類符合民眾需求的信託商品，實現信託制度照顧社會大眾的功能。

2、在培育人才方面，期許兼營信託業的國內金融機構，能夠妥適分配資源積極培養信託人才，擴大信託業務的發展。

3、就深化宣導方面，透過不斷的信託宣導，比如921事件下的遺孤透過信託制度得到照顧就是很好的案例，深化國人信託觀念，讓更多的民眾瞭解信託。

4、就發揮公益方面，期待不僅公股銀行，民營銀行也能多投入資源，提供更貼近高齡者、社會弱勢的信託服務，讓信託制度發揮社會安定的力量。

5、而就應對未來方面，主管機關會與信託公會及信託業針對信託商品、人才、宣導及公益等面向共同思考信託業未來的發展方向。

銀行局副局長莊琇媛則表示，在目前高齡少子化的社會下，身邊有越來越多的長者或膝下無子的朋友，都開始思考透過信託照顧老年的自己或家人，勉勵信託業者因應社會需求，持續與主管機關一起推動高齡者相關的財產信託服務。金管會也會持續與金融機構溝通，期許投注更多資源擴大信託的發展。

信託公會理事長雷仲達致詞表示，近年來金管會鼓勵推動的安養信託，最能切合已邁入高齡社會的國人需求，且頗具成效。截至去（108）年底，安養信託財產金額已突破新臺幣260億元，受益人超過2萬5千人。

然而目前國人平均壽命已超過80歲，且有逐年上升趨勢，雷理事長表示我國正面臨了更重要的社經問題，包括高齡長者的安養、失能照護及經濟安全問題、資產世代傳承與家族企業永續經營問題、以及民眾退休準備金嚴重不足等。不過他也明確指出這些問題都可以透過信託制度的設計協助解決，但亟需政府在信託法制、賦稅及福利制度上能給予協助。

雷仲達進一步說明，為了以信託機制協助解決這些社經難題，信託公會已積極與信託業開發了包含適應高齡者安養需求的信託商品、以信託方式結合長期照護、推動信託理財接軌國際及家族信託服務，並鼓勵企業辦理員工福利信託，協助民眾累積退休資產等信託業務。

(工商 )