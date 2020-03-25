搶攻清明及兒童節連假以及即將到來的母親節旅遊度假商機，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店聯手推出「雙城．雙饗」超值優惠住房專案，即日起至6月30日雙人入住台北遠東每晚只要5,100元起、約原價的23折，台南遠東每晚4,300元起、約原價4折，不管入住台北或台南皆包含翌日豐盛自助早餐，再享三大禮遇：一享免費升等房型至尊榮客房，二享免費提前於中午12點入住及延遲退房至下午3點，27小時住好住滿，三享全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點等豪華閣貴賓禮遇。

此外，第三人入住同樂享優惠價1,500元即可擁有上述專案內容。歡慶兒童節，12歲以下兒童免費入住。另有長住優惠，連續入住滿7晚再享房價9折優惠及贈送5,000元洗衣服務。連續入住滿14晚可享房價85折再加贈價值10,000元洗衣服務。

香格里拉台北遠東即日起推出《暖心假期 樂遊台北住房專案》，雙人入住每晚5,100元起、約原價23折，直接免費升等至尊榮客房，可享受豪華閣貴賓禮遇包含在貴賓廊高樓景觀享豐盛早餐、全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點。客人可提前於中午12點入住，還可延遲退房至下午3點，住好住滿的福利get到手，或是體驗長住優惠。

香格里拉台南遠東《暖心假期 慢遊台南住房專案》，每房每晚4,300元起，含雙人自助式豐盛早餐、免費客房升等至尊榮客房、再享豪華閣貴賓廊全天候飲料茶點、晚間雞尾酒及自助小點，同行未滿12歲以下兒童至多兩位免費入住，飯店亦提供加沙發床服務。每日傍晚在豪華閣貴賓廊下午5點半至7點半提供各式輕食小點及雞尾酒與無酒精性飲品，台南遠東更貼心提供提前入住及延後退房服務，還有長住優惠。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）

(工商 )