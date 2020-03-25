馬兒要好也得吃草。央行大手筆降息引導行庫紓困，政院進而「加碼」降息，現在公股行庫的房貸業務已處於「失血」狀態，多家行庫主管異口同聲無奈指出，央行、政院相繼出手之後，房貸業務一共降率2碼（0.5個百分點），遠低於金管會所要求的房貸資本計提比率1.5％，等於「入不敷出、嚴重流血」，因此希望主管機關能「開善門」，為行庫鬆綁資本計提比率，只要按照一般的1％計提即可。

既要馬兒好，也得讓馬兒吃草，現在是許多國銀業者共同的心聲，新冠疫情使整個市場陷入流動性風險，眼下所有的部會機關都希望銀行出來救災，但許多銀行業者也很急：「客戶當然會救，但我們（銀行業）也是受災戶！」

銀行業者的獲利在去年一片大好，但因為新冠疫情，授信、投資、財富管理這些主力業務都受衝擊，銀行業的營運可能會豬羊變色。

因為展延帶來的利息損失實在太大，特別是公股銀行的獲利結構，6成以上都是來自利息收入，至於新開發大約可佔2至3成的兩道獲利引擎，財富管理及財務操作，在股匯債齊震的當下，到底今年有多少獲利，實在不敢預期，但可以確定的是降息、紓困，今年息收一定大虧，倘若現行的提存負擔不適度在非常時期作鬆綁，今年的獲利如何，雖然獲利目標尚未下修，但行庫內部其實相當悲觀。

對於公股行庫而言，提存負擔的合理鬆綁，就是重要的糧草。除了上述的房貸資本計提，據透露，其實先前金管會在召集各銀行總經理赴金管會開紓困會議時，曾有與會銀行提出：「是否對新冠疫情期間的紓困授信，能免於計列備抵呆帳？」結果金管會當場以風控來「曉以大義」，要各銀行「紓困的同時也要提列備呆」，當場銀行業者只能含淚接受。

不只公股行庫一片哀哀叫，民營銀行也認為現在提1.5％太貴。對此銀行業者分析，房貸業務的資本計提1.5％，形同銀行在承作房貸業務時，必須負擔的其中一項資金、風險成本，倘若以央行降息之前的利率行情來看，現在新作房貸平均利率約在1.6％，距離資本計提比率1.5％，只多出了0.1％，原本就已非常「吃緊」，如今房貸利率因為降息、紓困，直接掉了0.5個百分點。

比起現行房貸業務得計提的資本比率1.5％，新作房貸平均利率僅只有1.1％，甚至公教住宅優惠貸款，也是各銀行緊盯的央行「鐵板價」利率，現在只有1.06，但是房貸提存準備率還高達1.5％，對此多家行庫主管私下直言：「等於是每作一筆房貸生意，就賠0.5％。」

除了大型行庫之外，其他的民營銀行也希望主管機關能夠在非常時期鬆綁提存準備，來降低銀行業者的負擔。銀行高層對此分析，現在銀行的房貸逾放比空前新低，房價仍未自谷底顯著回升，相對銀行房貸擔保品的保值性更好，既然如此，其實銀行對房貸提存準備應該可以適度的放低；況且現在1.5％的提存對照房貸利率現在只有快1％的水準，反而已變成「超額負擔」，希望金管會能在銀行作房貸紓困時，也能一併在提存上「減壓」。

(工商 )