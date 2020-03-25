一直以來，湖人跟快艇都是共用同一個球館做為主場，不過快艇的老闆SteveBallmer想要改變這個現狀，打算要蓋一個新的場館當作快艇主場，但卻因為訴訟關係，遲遲無法實現，所以打算以4億美金（約新台幣120億元）直接將對手的論壇球場直接買下（Los Angeles Forum），再蓋新球場。

原本Steve Ballmer想要直接蓋新球場，不過擁有論壇球場的麥迪遜花園廣場公司認為，若是蓋了新球場，將會影響該公司與印格塢市的營運協議，因此提起了訴訟來反對興建新球場。

不過Steve Ballme可沒有這麼容易放棄，他將透過跟快艇副總裁合資創立的CAPSS LLC，花費4億美元買下論壇球場，可是相當霸氣的舉動，而易主後的論壇球場將會維持原本的用途，當作演唱會等大型活動的場地。

不過快艇隊的新主場可能還要經過幾年才會蓋好，不過從直接花大錢買下論壇球場的舉動，可以看的出來Steve Ballme對於快艇隊的用心。

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(中時電子報)