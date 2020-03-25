新冠肺炎疫情持續蔓延，旺旺集團於今年1月間意識到防疫重要性，捐借水神生成機給台南市政府使用，台南市長黃偉哲對此表達肯定與感謝，「感謝蔡董事長慨然襄助，幫助地方政府防疫，不論是水神生成機或次氯酸水，都相當實用，對於舒緩南部疫情也有幫助。」

旺旺集團為了幫助政府機關提高防疫能量，當一傳出新冠肺炎疫情之後，立刻捐借台南市政府10台「水神」微酸性電解次氯酸水生成機，並由市府依照自身防疫需求，分別配置裝設於市府及外館單位，提供各單位落實防疫。

黃偉哲強調，非常感謝旺旺集團第一時間慷慨借給南市府水神生成機，提供市府防疫之用。尤其，當時獲捐借時，全台新冠肺炎疫情尚屬零星，不過，隨著疫情一路延燒至今，全台截至昨天已有235例確診病例，南部病例相對少，相信落實防疫作為及消毒工作做得好，確實有助於舒緩南部疫情。

目前，包括台南市體育處、南瀛天文館及台南市警察局等機關單位，都設有水神生成機，提供市府人員取用，主要用於上班環境消毒、殺菌，以確保公務人員及民眾洽公的健康與安全。

(中時 )