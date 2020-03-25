查爾斯王儲與妻子卡蜜拉。(美聯社)

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國克萊倫斯宮（Clarence House）今（２５日）證實現年71歲的英國王儲查爾斯親王（Charles Philip Arthur George）確診，現任妻子卡蜜拉逃過一劫，呈陰性反應。年輕讀者或許不知道，查爾斯與卡蜜拉的結合，其實是建立在前妻黛安娜王妃的痛苦上！

康瓦爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla）出生蘇格蘭貴族，讓外界議論紛紛的是被冠上「史上最強小三」的她，也有一個廣為人知的情婦祖先，那就是卡蜜拉的曾祖母艾莉絲‧克培爾（Alice Keppel）是愛德華七世（Edward VII）的情婦。有傳，這也是卡蜜拉和查爾斯王子（Prince Charles）兩人相識之初的話題，卡蜜拉曾向查爾斯王子聊到：「我的曾祖母是你太祖父的情婦」。

和查爾斯王子認識之初卡蜜拉年僅23歲，卡蜜拉儘管已經和她的前夫安德魯（Andrew Parker Bowles）交往，但是這沒有阻止查爾斯對她的愛慕，連在海上服役時都寫了大量的情書給她，甚至也和卡蜜拉求婚但遭拒絕了，也讓在海上接到卡蜜拉和安德魯的訂婚消息的查爾斯王子傷心欲絕，還求卡蜜拉不要嫁。

卡蜜拉婚後仍和查爾斯保持著朋友的關係，甚至於卡蜜拉還幫助及查爾斯挑選黛安娜作為新娘，當時年僅19歲沒有戀愛史又有貴族背景的黛安娜來當王妃的確是再適合不過的人選，但是一方面卡蜜拉和查爾斯仍然藕斷絲連，卡蜜拉看著的新婚丈夫安德魯到處拈花惹草，順勢也和查爾斯展開了無人不曉的「地下戀情」，一直到1994年查爾斯和黛妃正式分居後，卡蜜拉雖還是有夫之婦，但查爾斯就對外界透露兩人的地下關係，甚至被形容是在向卡蜜拉的丈夫喊話。

英國「第四頻道」（Channel 4）曾播放黛安娜王妃紀錄片，內容為她在1992、1993年與演說老師塞托倫（Peter Settelen）的私密談話錄影帶，黛妃提到自己當年就像是「處女、羔羊獻祭」一般的嫁進了皇室；還有錄音帶中，黛妃親口提到聽過查爾斯在廁所和卡蜜拉情話綿綿的通話，甚至是電話性愛。

錄音帶也揭露查爾斯曾理直氣壯地表示，「我拒絕當唯一沒有情婦的威爾斯親王」，堅持他和卡蜜拉的關係，黛妃也曾轉而向英國女王伊麗莎白二世哭訴，女王卻只能回答：「我不知道該做什麼，查爾斯沒救了」，透露出這段看似童話婚姻的背後的辛酸。因此即便卡蜜拉已扶正多年，始終不被英國人民接受。

(中時電子報)