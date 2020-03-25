邱勝翊（右起）、姚以緹、任容萱、吳岳擎在《覆活》首映會合體。（八大提供）

藍甯彤、林鶴軒、姚以緹、邱勝翊、任容萱、吳岳擎、蔡函岑。（八大提供）

藍甯彤、林鶴軒、姚以緹、邱勝翊、任容萱、吳岳擎、蔡函岑。（八大提供）

台視、八大新戲《覆活》將於28日首播，邱勝翊、任容萱、姚以緹、吳岳擎、林鶴軒、蔡函岑及藍甯彤等主要演員25日在首映會合體。首度合作的邱勝翊（王子）及任容萱拍戲後非常契合，就連主持人臨時丟出問題要他們用一句話形容對方，兩人竟同時脫口「很舒服」，神默契嚇呆所有人。被追問女友相處，邱勝翊大方表示，女友滿期待他作品，但拍攝期不希望另一半到現場，「不然拍到和任容萱的吻戲會很奇怪」。

王子劇中對任容萱有句直球式台詞「跟我睡一晚！」引起網友熱烈討論，對此王子說，其實他私下是保守、霸道型男友，說不出露骨的話。任容萱附和說，有次她在試內衣廠商定裝，好奇詢問王子能接受外出打扮性感嗎？沒想到他竟然說會要求女友要穿緊緊。他坦言自己這方面觀念很守舊，「不要看我這樣愛開玩笑，其實很保守。不要刻意展現或裸露，但為了工作ok，短裙能避免不強求，但不會為了這種事吵架。」最後他又笑著補充，清涼比基尼這種照片無法接受，希望自己「私藏」就好。

演員群聊起拍攝甘苦，任容萱說，印象最深刻是與金馬影帝陳以文在廢墟的對戲。因當時花了兩個大夜班，其實精神瀕臨崩潰，「有場畫面是陳老師拿刀刺向我，真心覺得自己要暈眩過去」，當時地點在偏僻的深山，工作人員發現草叢堆蛇出沒，她當下就不敢進食、不敢喝水，因為如廁得開車下山到便利商店，怕影響拍攝進度，都是憋尿憋到最後，大家會組「尿尿團」開車去上廁所。

邱勝翊也說和嚴藝文的巴掌戲讓他極度「興奮」！他表示，因為是首次同台其實他非常緊張，原本是他講完台詞才會挨打，而且是一個巴掌，沒想到嚴藝文沒有按照劇本節奏，他才講兩句話就上前狠甩他巴掌、瘋狂亂揮，「當時打到我都矇掉當下愣住」，結果嚴藝文一拍完就哭了，因為覺得不捨。但他表示，打完其實不痛反而興奮，「我可能有被虐狂吧？」當時也因為臉頰被打到出砂，連妝都蓋不住，為此還調整了後面的戲。

對於被黃仲崑評情緒爆發時很像馬景濤、林瑞陽，邱勝翊表示，他現場情緒都會給很足，力氣會給到120分，但透過鏡頭大概都減半，他發覺自己情緒堆疊到最高點時，連任容萱都不敢接近他。任容萱則解釋，當時是想不去打擾他入戲，反而王子常用盡心力的表演是傷害到自己，有場戲他聲嘶力竭，喊完當下聲音不僅啞掉，隔天還發燒請半天假。

《覆活》被邱勝翊視為三十而立的代表作，和以往自己的作品類型大不同，新戲充滿非常多的精神層面，有哭戲、泛淚或感傷，與自己樂觀開朗個性非常不一樣。他坦承，本身有懼高症，有場他和吳岳擎站在高台對手戲，其實是他蠻大的挑戰，還好靠對方給他安定眼神，順利拍完。

(中時 )