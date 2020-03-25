本月早些時候，由軟銀支持的Oyo酒店解雇了3,000名大陸員工，相當於其大陸員工總數的30%，這是全球裁員5,000人計劃的一部分。佛羅里達州邁阿密的川普所擁有的國家多拉爾餐廳BLT Prime解雇了98名員工。

以下是迄今為止的裁員情況:

酒店

同樣位於邁阿密的艾登羅克酒店從家政、水療和宴會部門解雇了257名員工。

川普總統的酒店裡的員工中——華盛頓特區有160名員工被解雇，紐約市有51名員工被解雇，在他位於內華達州拉斯維加斯的酒店中還有部分未知數的員工被解雇。

全球最大的酒店集團萬豪國際表示，數萬名酒店員工將暫時休假，並將解雇其中一部分員工。擁有54家酒店的Pebblebrook酒店信託公司已經裁掉了8,000名員工中的一半，可能還需要再裁掉2,000人。米高梅度假村週五表示，將讓員工休假，從週一開始裁員，但立即解雇部分業務未公開的員工。西維吉尼亞州奧格爾貝度假村和會議中心的50多名員工被解雇。北歐最大的酒店運營商斯坎迪克也表示，將向2,000名瑞典員工發出解雇通知。

飯店和餐飲

佛羅里達州邁阿密的川普國家多拉爾餐廳BLT Prime解雇了98名員工。為大學校園提供零售餐飲的好胃口管理公司從賓夕法尼亞大學解雇了140名員工。丹尼 邁耶的聯合廣場酒店集團解雇了2,000名員工，佔其員工總數的80%。星巴克在華盛頓特區的競爭對手康帕斯咖啡公司解雇了189名員工中的150人，相當於公司員工總數的80%。總部位於哥倫比亞的餐飲集團Eatwell DC解雇了160名員工。

機場

邁阿密國際機場特許經營供應商，全球邁阿密合資企業和機場特許經營集團共裁員758人。OTG在紐約市拉瓜迪亞國際機場、肯尼迪國際機場以及新澤西州紐瓦克國際機場的餐廳和商店中超過1,200名員工被解雇。費城國際機場、奧蘭多國際機場和巴爾的摩-華盛頓國際瑟古德馬歇爾機場的員工也被解雇。

航空公司&運輸

斯堪的納維亞航空公司週日表示，將暫時解雇1萬名員工，相當於員工總數的90%。挪威航空公司表示，將暫時解雇至多50%的員工，也就是7,300名員工，並因疫情大流行暫停4,000個航班。加拿大航空公司將裁減5,100名機組人員，約為現有機組人員的一半。該公司原定於4月份起飛的航班已被削減了近80%。

歐洲輪渡運營商Stena Line宣佈，由於旅遊預訂量大幅下降，在瑞典將裁員950人。加拿大航空和旅遊公司Transat AT裁掉了3,600名員工，約佔其員工總數的70%。

矽谷&科技

公寓租賃初創公司Sonder解雇或暫時解雇了400名員工，約佔其員工總數的30%。在矽谷，四家初創企業——在線床墊零售商Eight Sleep、技術招聘公司Triplebyte、酒店初創公司The Guild和豪華臥鋪客車服務公司Cabin——總共裁掉了大約75人。

藝術&文化

美國東西海岸即興劇場和學校Upright Citizens Brigade解雇了數十名工人。總部位於多倫多的連鎖影院Cineplex Inc.在被迫關閉位於加拿大和美國的165家影院後，解雇了數千名兼職員工。位於德州休斯頓的艾利劇院解雇了75%的員工，並對剩下的員工進行了減薪。總部位於蒙特利爾的全球知名的太陽馬戲團製作公司Cirque du Soleil將裁掉4,679人，佔其員工總數的95%。大都會歌劇院，被認為是美國最大的表演藝術組織，解雇了其工會員工，包括其合唱團成員和音樂家。好萊塢人才經紀公司Paradigm解雇了大約100名員工，並削減了剩下的500名員工的工資。國際戲劇舞台工作人員聯盟估計，包括技術人員、工匠和其他工作人員在內的12萬個電影工作崗位已被裁撤。總部位於得克薩斯州奧斯汀的美洲巡迴音樂會、汽車比賽、會議和娛樂中心宣佈，由於冠狀病毒該中心無限期關閉，目前正在裁員，但未透露裁員人數。

製造&物流

通用電氣裁減了約10%的噴氣發動機員工，約2,500人。印第安納州查爾斯鎮的米切爾塑料公司已經暫時解雇了360名工人。明尼蘇達州的傢俱製造商Wayzata傢俱用品公司不得不解雇了全部141名員工。在來自大陸的船隻停止抵達後，洛杉磯港解雇了145名司機。

零售

加拿大戶外娛樂零售商登山設備合作社將在3月29日前解雇1,300名員工。在救助談判因冠狀病毒疫情爆發而受阻後，英國家居用品和床上用品生產商勞拉阿什利申請破產保護。Dixons Carphone是英國第二家銷售電信和電子產品及服務的零售商，該公司裁員2,900人。紐約市的書商麥克納利·傑克遜經營著四家書店，該公司暫時解雇了其員工。

(中時電子報)