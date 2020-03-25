因配合美國各州防範新冠肺炎疫情，全球窗飾產業領導廠商億豐（8464）25日晚宣布，集團在美國德州Denton County的客製化蜂巢簾、仿木百葉窗輕組裝廠及窗簾轉運，將停工一周。至於億豐在佛州Orange County的客製化轉運點，則停止上班二周。

億豐另更新美國加州防疫近況，在加州的生產、轉運據點，億豐由稍早計畫的產線輪班，改為停班至4月19日。而在美國非生產、轉運作業，則已採在家工作對應。

億豐表示，由於美國各地新防疫措施，將造成美國主要客製化窗簾（百葉門、百葉窗及軟質窗簾)，按各州規範延後出貨。

為防範疫情擴散，美國德州所屬Denton County，要求居民自3月25日深夜，盡可能待在家中、關閉非必須商業活動，執行期為一周。此外，佛羅里達州所屬Orange County，從3月26日深夜，將升級防疫措施二周。 對此，億豐已採取包括通知客戶相關應變、調整內部出貨排程、積極配合各國與各地政府防疫作為，及持續密切注意疫情發展等方式因應。

(工商 )