統一（1216）轉投資統一中控25日公布財報，2019年營收為人民幣220.2億元（約938億元台幣），年增1.1％；稅後淨利大幅成長32.7％，達人民幣13.66億元（約58.2億台幣）；每股稅後盈餘人民幣0.3163元（約1.35元台幣），也高於前一年的0.2384元（約1.02元台幣），稅後淨利跟EPS皆創歷史新高紀錄！

統一中控是統一持股達七成的重要子公司，深耕大陸市場，對統一母公司營收、獲利貢獻度高。統一中控董事會25日並決議，考量集團盈餘、整體財務狀況及資本支出等，擬配發每股人民幣0.3163元現金股息（約1.35元台幣），連續兩年配息率都達100％。

針對去年營運成長主因，統一中控表示，公司持續秉持品牌建設與價值營銷的策略，繼續「健康操作」，加強產品新鮮度控管，穩定市場價格，並專注聚焦建構品牌資產，改善產品結構，藉此提升經營成果。

以方便麵、飲品兩大事業體來看，統一中控表示，2019年方便麵業績為人民幣85.01億元（約362億元台幣），年增0.9％；飲品業績為人民幣127.31億元（約542億元），同樣年增0.9％。

以各主力產品來看，統一中控說，2019年方便麵市場價格競爭激烈，但該集團旗下主打中高價位的「湯達人」持續受市場肯定，2019年下半年「湯達人」再推出升級系列「極味館」，以定價人民幣10元搶攻更高端的消費市場，也帶動「湯達人」2019年業績較2018年同期達雙位數增長。

飲品方面，統一中控指出，該集團飲品業務持續聚焦產品新鮮度管理，其中在「統一阿薩姆奶茶」持續熱銷帶動下，去年奶茶事業營收年增13.1％，並已連續三年雙位數成長；果汁事業營收年增1.3％；茶飲料部分「統一冰紅茶」及「統一綠茶」持穩，新上市的「茶裏王」無糖茶與「茶 · 瞬鮮」冷藏茶，將滿足高端市場需求。

展望後市，統一中控強調，2020年中國經濟的內外部不確定因素加大，食品行業也將經歷更大程度的變革，加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情於2020年年初爆發，後續將密切關注疫情發展，並將針對疫情下的「宅經濟」契機，做出相關對策。

(工商 )