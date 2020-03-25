報載一男子到苗栗縣動物保護防疫所領養犬隻，卻轉手以每隻200元價格將狗轉賣，最後該狗被宰殺吃掉。該案一審判決3人無罪，但台中高分院改判3人5至6月刑期。對此，前立委孫大千難得不談政治，怒批犯嫌「還是人做的事嗎？」。

孫大千在臉書表示，根據動物保護法的規定，「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下的罰金。」

所以，孫大千質問「為什麼這些宰殺了19隻狗的嫌犯只不過被判刑五到六個月呢？」

孫大千更指出，此案暴露出當前領養制度的一個重大漏洞。未來，動物保護防疫所領養犬隻的相關作業是否應該全面進行檢討？針對被領養的犬隻的後續生活狀況，應該要建立完善的追蹤機制。

網友回應：「祈禱大千委員再接再厲，成為狗狗貓咪的守護者」、「人神共憤！也太殘忍了」、「可惡之極」。

(中時電子報)