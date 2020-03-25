南韓N號房性剝削事件爆發後，政府為了遏止全國人民的怒火，破例公開了主嫌長相，沒想到，近日竟有一名韓國音樂劇男演員在個人IG上留下令人髮指的言論，「如果我是加害者的話，妳們就是妓女」。

南韓的N號房事件震驚全國，由於主嫌年僅25歲竟犯下如此恐怖的罪行，讓全上百萬人上青瓦台連署要求公開會員面貌並公開嫌疑人個人資料。不料，近日有一名年僅16歲的兒童音樂劇男演員金有彬（音譯，김유빈），在個人Instagram上發動態指出，「男性們是又怎樣了，N號房我看了嗎，這些妓女們，大韓民國有27萬的妓女的話，你們就是妓女嗎？」。

網友備份金有彬的言論。（摘自推特）

因為N號房裡的會員高達26萬人，讓不少女性擔憂身旁就有會員。而金有彬發文最後更是以hashtag寫下，「我是加害者的話，妳就是妓女」，但現在他已經將IG鎖起來，並在介紹欄留下「我做錯了」，附上青瓦台請願網址。

金有彬臉書被翻出來。（摘自推特）

此激烈的言論一出後，立刻被網友截圖留證，甚至連他的個人臉書等等資訊都被公開，網友也翻出他臉書過去分享的文章，其中一篇竟是「早上的SEX（性）、中午的SEX、晚上的SEX、凌晨的SEX 想要談這樣的戀愛」。

雖然金有彬事後在推特上道歉，卻仍然引起網友熱烈討論，他表示，因為2前有人在SNS上詢問他有沒有進過N號房，所以一氣之下他才留下這種言論，並強調自己也很討厭那些犯罪者。

(中時電子報)