改編自經典偶像劇《王子變青蛙》的WeTV《忘記你，記得愛情》，由自《致我們暖暖小時光》爆紅女星邢菲與長腿男星金澤，詮釋新版「漁村扛把子」葉芊語與「數字控王子」單俊皓，邢菲為救溺水的金澤，兩人初相遇就上演「人工呼吸之吻」，直說自己初吻被奪走，甜翻網友。特別的是，該劇邀請趙小僑演出邢菲的媽媽，而她曾在15年前《王子變青蛙》飾演女二「范芸熙」。

趙小僑飾演邢菲的媽媽。（WeTV提供）

趙小僑透露，開拍的第一場戲，整場戲她從頭到尾都在罵人，一邊要罵邢菲一邊要罵董哥（董至成），「罵到我上氣不接下氣，喘到不行」。自認演起來相當過癮。問她是否是虎媽？她回：「平常扮演黑臉角色。」笑說老公劉亮佐人太好，「雖然常常唸兒子劉子銓，但我想他還是很愛我的。」

邢菲（左）救溺水的金澤。（WeTV提供）

趙小僑曝與邢菲對戲時，最大的樂趣就是「吃」，只要是夜戲幾乎都會被邢菲餵飽飽，印象中只要有和邢菲一起的夜戲，她都會幫大家加菜，而且是吃不完的那種，所以根本不用怕餓肚子。

她透露接演之前猶豫了許久，自認觀眾對她演員的印象大多是比較文靜或是酷酷的，這次完全有別於以往演過的角色，除飾演媽媽這角色外，這部劇又是喜劇，喜劇也是她最不擅長的，後來發現演員的生命和能量的累積必須跟著歲月去成長及變化，「對我來說也是做了一個新的嘗試」，希望藉由這次挑戰能讓自己戲路變的更廣。

(中時 )