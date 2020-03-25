特力（2908）25日董事會決議擬配息0.71元，較之前一年的1.3元稍劣；法人指出，去年主要因中美貿易所致貿易事業依舊支撐成長，在大陸零售關閉降損下，今年若能在疫情過後爆發性出貨，仍能守住持平。

特力二月合併營收年減12.2％，其中貿易事業體因新冠肺炎疫情影響，大陸工廠延後復工，造成出貨排程遞延及供應鏈調整，年減12.4％，在全球延燒尤其歐美陸續成重災區下，特力亦提前佈署，貿易業6～7月出貨旺季可能遞延，所幸目前歐美兩大倉仍有半年存貨，並出現不少新單機會，有望挹注全年貿易營收。

而目前因疫情，特力零售體系包括特力屋、特力和樂等均有相關防疫商品熱賣，其中特力屋更是首度推出聯名商品，且攜手3M推出「3M防疫專區」，橫跨靜電空氣濾網、冷氣抗菌清潔劑 、口罩、個人及居家用清淨機、氣密條等一站購足，此外，HOLA特力和樂也推出各式抗菌窗簾、抗菌地毯、抗菌踏墊及抗菌清潔用品，搭配滿千送百與線上同步銷售，整體2月業績僅小幅減。

(工商 )