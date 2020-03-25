黑松（1234）25日公告108年度稅後淨利8.47億元，年增21.57％；108年EPS為2.11元，也優於107年的1.73元，創下近三年新高；董事會並決議擬配發1.7元現金股利，股利水準亦創下近三年新高紀錄，表現不俗！

以此為計，黑松股息配發率約80.6％；以25日收盤價計算，現金殖利率為5.85％。黑松並將於6月23日假中壢廠（桃園市中壢區中園路178號）召開股東常會。

黑松表示，108年獲利顯著提升，主要是受惠飲料原物料成本下降，加上高速生產設備提升效益，使得整體生產成本降低；酒品方面也在「超越代理」策略下，推出多款具收藏價值的主題酒品，如全台首款會「發光」的58度大甲媽光明祈福金門高粱酒等，話題性十足，商品毛利佳，也帶動獲利成長。

展望後市，黑松以台灣內需市場為重心，整體營收占比超過九成，外銷市場目前尚不到一成，主要在大陸、香港、新加坡。據了解，為進一步擴大外銷新市場，黑松去年已有多款產品陸續取得Halal（清真）認證，今年2月也如期出發到杜拜參加食品展，希望進一步打開回教市場。惟受疫情影響，拓展外銷進度是否遞延，值得關注。

此外，黑松除了布局直營及非直營經銷商、便利商店、量販超市、餐飲及網購通路外，近年也積極強化「智慧型販賣機」鋪設，主打多元行動支付，且可販售飲料、餅乾、泡麵、文具、3C用品，甚至尿布、紀念品等商品，在新冠肺炎疫情的當下，這種大幅降低人與人互動的銷售模式，也可望相對不受影響。

(工商 )