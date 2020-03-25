據專業市調指出，台北市A級辦公市場已「無貨可租」，租賃市場空置率維持低點，約在4.8％。

戴德梁行指出，2020年第一季台北市A級辦公大樓新供給面積約6,500坪，為位於西區的「台灣人壽中山大樓」，該棟大樓原計畫全棟出租，未設限用途，其在本季轉換出租策略，以辦公室分戶對外招租，部分單位已陸續去化，可稍微舒緩台北市辦公市場供給短缺的窘困。

戴德梁行統計，截至2020年3月25日止，第一季台北市A級辦公大樓空置率為4.8％，較上季微幅上升0.3個百分點。因計入新供給之空置所致。各區相較於上一季空置率，以敦北民生區下降0.8個百分點最多，信義區下降0.7個百分點次之，下降幅度則因剩餘空間逐漸稀少而趨緩。

戴德梁行指出，台北市辦公市場新完工的大樓，寥寥可數，整體空置率維持低點租賃活動因無貨可租而趨緩。

至於台北市各區A級辦公大樓租金，較上季微漲，全市平均租金每月每坪2,585元。信義區每月每坪3,180元為最高，敦北民生區與敦南區每月每坪新台幣2,360元次之。租戶及房東充分意識到市場供不應求情況，由房東主導市場之態勢，也反應租金水準穩定上漲。

內湖科技園區無廠辦大樓新供給。西湖段租戶遷出遷入互見，兩相抵銷下，西湖段空置率僅小幅上升0.1個百分點至1.0%，租金則來到每月每坪約1,440元；接下來，西湖段將有新供給「宏匯瑞光廣場」完工，預計2020年第二季取得使照，吸引大面積需求之企業進駐，預期將帶動西湖段租金上揚。

新型冠狀病毒疫情短期內可能使租戶評估期延長，疫情對辦公租賃活動尚無顯著影響。有辦公需求之租戶仍積極尋點，但也因供給缺稀，企業轉向原地續租，預期2020年租賃活動將相對冷清。

(工商 )