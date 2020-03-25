中視周六晚間8點黃金綜藝《我愛冰冰Show》收視飆出新高，4歲以上平均收視達1.68，觸及人數高達114萬3千人，位居所有頻道節目排名第5名，而家庭主婦族群收視數字更高達3.23。其中25-49分眾收視高點落在1.85，是歌手陳隨意與主持人白冰冰的金曲合唱。

《我愛冰冰Show》超級金曲、蒙面歌手等單元，讓藝人一展歌喉又時常爆出笑料，向來很受觀眾喜愛，21日白冰冰與陳隨意的〈烘爐茶古〉一曲，沒有套過招的歌中劇更掀起收視高點，兩人穿起古裝扮夫妻，相互鬥嘴鼓，古意的陳隨意超討喜，連陽帆也著迷。陳隨意對於節目安排讓歌手小演一段，覺得是一大巧思，「所有節目都能看唱歌，但是像這樣稍微再演一段戲，唱歌的時候那個感情就更投入了。」

陳隨意、白冰冰歌聲動人。（中視提供）

節目的另一段高潮，落在台語歌王翁立友模仿豬哥亮，原來當年豬哥亮在秀場與陽帆同台時，有一段經典的介紹詞，翁立友完整重現，讓當事人陽帆邊看邊笑，「每次私下碰到翁立友，他就會跟我聊到這一段，他模仿豬大哥，完全就是那麼傳神。」兩人還提及，豬哥亮因陽帆長得比較帥，故意不讓陽帆靠近，陽帆只好一直搓自己的臉，說要搓變醜一點，秀場式的詼諧效果，不論老少都會捧腹大笑。《我愛冰冰Show》是中視周六晚間8點招牌大型綜藝，收視創新高讓幕前、幕後工作團隊士氣大振，將繼續努力製播兼具優質與娛樂效果的內容給觀眾。

(中時 )