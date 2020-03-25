東京奧運確定延期一年改成在2021年舉辦，如此一來許多受到新冠肺炎疫情影響的資格賽，就有「起死回生」的可能，而棒球6搶1最終資格賽也會再次延期，棒協秘書長林宗成表示，最快可能會在11月舉辦。

原本預計要在4月1日舉辦的6搶1資格賽，先是因為疫情關係決定延期到6月17日，不過現在因為奧運決定要延後一年舉辦，所以將會再次延後舉行日期，希望能夠避開新冠肺炎疫情。棒協秘書長林宗成表示，目前世界棒壘球總會WBSC的看法是，美洲區及6搶1資格賽，希望能在今年的11、12月舉辦，最晚必須要在明年1月前打完，並且美洲區資格賽必須要先進行。

不過確切日期要再過2-3周才能確定，世界棒壘球總會會跟美洲區資格賽承辦單位及中華棒協討論，擬定出雙方都能接受的方式之後，才會決定開打日期，而台灣這邊會盡量配合世界棒壘球總會的決定。

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(中時電子報)