日本防衛大臣河野太郎24日在記者會上，針對日本政府及專家們經常用片假名、外來語說明新型冠狀病毒、新冠肺炎之事提出質疑。他呼籲厚生勞動省等相關省廳，盡量用淺顯易懂的日語說明，而非讓人聽得霧煞煞的外來語。

河野以記者會上常聽到的「Lockdown、Overshoot、Cluster」等字為例指出，「以年長者為首的許多人都說『聽不懂』。不是用日語說就可以了嗎？為何要用片假名說明呢？」。

河野本身的英語能力很強，他在自己的推特上提議說，「Cluster用群聚感染、Overshoot用感染爆發、Lockdown用封城難道不行嗎？」，結果有超過23萬人為此推文按讚。

自民黨幹事長二階俊博也在記者會上表示，「用英語、法語來說，可能自我感覺良好，但對方不理解的話，根本沒有用。努力讓民眾理解政策，獲得民眾的協助才是重要的。」

(中時電子報)