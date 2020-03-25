新冠肺炎疫情衝擊，導致智慧型手機市場恐怕會出現問世以來最大逆風，業界也有消息指出，蘋果5奈米A14應用處理器量產時程，將延後1~2季，代表iPhone 12將延後推出。對此，有美系外資更稱蘋果將降低iPhone 12出貨量，台積電第3季5奈米晶圓需求恐降低3~4萬片。

蘋果及華為海思身為台積電5奈米兩大客戶，法人預估台積電第3季營收將較前一季成長兩位數百分比，但蘋果現在延遲產能，將導致台積電營運出現「旺季不旺」的情況，相較來說，台積電第4季營收以及2020年第1季也將出現「淡季不淡」的景象。

不過，根據美系外資最新報告指出，新冠肺炎疫情造成市場需求降低，原本預估台積電在2020年能提供蘋果2.2~2.3 億支 iPhone 的行動處理器(包括A13、A14)，但目前的狀況來看，出貨量將下修至1.98 億支，並預計A14會有砍單情況，台積電第3季5 奈米晶圓需求將減少3~4萬片需求。。

報告指出，近期從半導體設備廠商上發現，蘋果對台積電砍單量大約是2020年全年的7~ 8%，這讓台積電第3季營收恐怕只能季增7%，遠遜於往年季增兩位數以上的表現，但該外資仍看好台積電財務建全，以及處於業界領導地位，重申股票評級為「加碼」，目標價維持338元。

然而，台積電近期受到多家外資下修目標價，失守先前大好光景的4字頭目標價。花旗年初喊高台積電目標價，來到402元，但受到新冠肺炎衝擊，花旗下修至370元，大摩則是從368元下修至338元，野村更是從395元下砍至310元，修正幅度逾21%，居所有外資之冠。

先前市場傳聞，華為啟動第2波智慧型手機砍單，從4G手機擴大至5G手機訂單，藉此消化高達5千萬支手機的庫存，台積電、大立光以及穩懋恐怕都會受到波及。不過，法人指出，台積電5G基地台晶片投片量明顯提升，整體來看，華為海思第3季5奈米需求並未減少。

(中時電子報)