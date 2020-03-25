此次捐贈的住宅用火災警報器都是台灣製造，電池可以用10年。（劉秀芬攝）

台南市7家廠商聯合捐贈1萬1400顆住宅用火災警報器給台南市消防局，25日下午於消防局第四大隊南科分隊舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲親自代表接受，並致贈感謝狀與防宣紀念品，感謝正規電線電纜等公司的善行義舉，造福台南市民。

黃偉哲表示，此次捐贈住宅用火災警報器都是台灣製造，電池可以用10年，若火災在半夜或下午睡覺時發生，警報器可以在火警初期產生煙的時候發生警告，提醒民眾逃生，去年至今已有27個家庭及時逃生獲救。

台南市目前已有69萬戶裝設，市府將會優先配給高風險及經濟上較弱勢族群，保障他們生命財產。

此次捐贈住宅用火災警報器價值350萬元，由正規電線電纜、信宇科技、宏進金屬、永恆天詩、意精研與優貝克等公司捐贈。信宇科技總經理蔡甲欣表示，火警常常是意外，有備就能無患，希望住警器能增加打火兄弟搶救時間，也希望拋磚引玉，讓更多企業來贊助。

居家多一分火災預防，就少一分災害損失。推廣設置住宅用火災警報器，是台南市推動住宅防火安全的重大政策，「家裝住警器、安全有保庇」，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。

消防局表示，將持續透過各種大型宣導活動積極推廣，讓民眾願意自行裝設住宅用火災警報器，也期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全，讓民眾享有更好的救災服務與生命保障。

(中時 )