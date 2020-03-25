台中市太平、大里區交界處，25日晚間7點多發生一起嚴重車禍，新仁與永豐路口，正值下班、吃飯時間，車流量多，1輛大貨車疑似沒有注意前方路況，在新仁路一段右轉永豐路口時衝撞1輛正在等紅燈的機車，機車騎士黃姓女子與15歲兒子，遭捲入貨車車輪下，黃女當場無生命跡象，送往醫院搶救，其兒子受傷，至於車禍發生原因警方必須進一步調查釐清。

據當地民眾表示，貨車當時右轉直接撞上停在停止線的1輛機車，並將機車推行一段距離，路人不斷大喊「撞到人！」，大貨車司機聽到叫聲後停車，42歲黃姓女騎士，整個人捲入大貨車輪下，當場OHCA，坐在機車後方的17歲兒子，也捲入車下，身上多處受傷，路人緊急報案，2人均送醫急救

58歲潘姓肇事司機在警方初步偵訊時表示，當時駕駛大貨車從新仁路一段右轉永豐路，因為路邊停了許多機車，他為了避免撞上機車車子在轉彎時有稍後靠左、超過中央雙黃線，當時在看後視鏡，不慎碰撞前方停紅燈機車，直到聽見民眾呼喊才查覺肇事。

據悉，潘姓駕駛酒測無酒精反應，黃姓女機車騎士傷勢嚴重，到院前已無生命跡象，經醫院搶救宣告無效，黃女兒子身體多處擦挫傷，無生命危險，全案將調閱相關監視器釐清車禍肇因，太平警方將加強該路段交通執法取締。

(中時 )