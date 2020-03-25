台中市太平、大里區交界處，25日晚間發生嚴重車禍，1輛肇事貨車疑似轉彎幅度過大，衝撞路口停紅燈機車，造成黃姓女機車騎士與後座兒子捲入車底，黃女傷勢嚴重，經醫院搶救後宣告無效，黃女兒子身體多處擦挫傷。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平、大里區交界處，25日晚間7點多發生一起嚴重車禍，新仁路1段與永豐路口，下班尖峰時段、車流量多，1輛大貨車疑沒注意前方路況，路口右轉衝撞1輛停等紅燈機車，當場造成黃姓女機車騎士與17歲兒子，雙雙捲入貨車輪下，黃女當場無生命跡象，其兒子受傷，2人送醫搶救，車禍原因仍待警方調查釐清。

據當地民眾表示，貨車當時右轉直接撞上停在停止線的1輛機車，並將機車推行一段距離，路人不斷大喊「撞到人！」，大貨車司機聽到叫聲後停車，42歲黃姓女騎士，整個人捲入大貨車輪下，當場OHCA，坐在機車後方的17歲兒子，也捲入車下，身上多處受傷，路人緊急報案，2人均送醫急救

58歲潘姓肇事司機在警方初步偵訊時表示，當時駕駛大貨車從新仁路1段右轉永豐路方向，因為路邊停了許多機車，他為了避免撞上機車車子在轉彎時有稍後靠左、超過中央雙黃線，當時在看後視鏡，不慎碰撞前方停紅燈機車，直到聽見民眾呼喊才查覺肇事。

潘姓駕駛經酒測無酒精反應，黃姓女機車騎士傷勢嚴重，到院前已無生命跡象，經醫院搶救後宣告無效，黃女兒子身體多處擦挫傷，無生命危險，全案將調閱相關監視器釐清車禍肇因；據悉，該肇事路口路幅狹小，無機車停等區，太平警方將加強該路段交通執法取締。

(中時 )