葉庭瑜醫師示範如何在疫情期間，能夠安全無虞地搭乘捷運，只要遵循5步驟，通勤族再也免驚！（摘自臉書：William Ting-Yu Yeh）

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，來自英國的帥哥醫師葉庭瑜在近期拍了不少影片來提升民眾衛教觀念。這次，葉庭瑜醫師示範如何在疫情期間，安全無虞且正常地搭乘捷運，只要遵循5步驟，通勤族再也免驚！

●入站前消毒

葉庭瑜指出，要進入捷運站前，先騰出雙手，利用站內提供的酒精替雙手消毒，將口罩戴好，是保護別人，也是保護自己。

●乾淨手持卡感應進站

雙手消毒好後，葉庭瑜醫師再度利用「乾淨手、汙染手」的觀念，建議讓左手（乾淨手）持悠遊卡感應進站。

●汙染手緊握欄杆

下電扶梯時，利用右手（汙染手）緊握扶手，站穩踏階；進入車廂後，同樣使用汙染手抓緊欄杆、扶手，另外一隻乾淨手，可以放心觸碰手機。

●汙染手勿觸碰眼口鼻

葉庭瑜提醒，既然已用右手做為汙染手，拿來緊握欄杆，就要切記不能將汙染手觸碰臉部、口罩或是自己的私人用品。在車廂內和他人保持距離，盡量背對人群。另外若不小心想打噴嚏、咳嗽，葉庭瑜建議頭往下並咳向手肘，遠離他人，降低飛沫的傳播距離。

●出站立即消毒

到站後，乾淨手拿卡片感應出站，並立刻消毒雙手，保護自己。

最後，葉庭瑜醫師也提醒民眾，如果覺得自己有任何症狀，應避免搭乘大眾運輸工具，以保護其他人。

(中時電子報)