新冠肺炎疫情持續延燒，台灣連日來更是幾乎以每天增加20例的速度上升，總數已達235例，不過有網友就疑惑，為何現在大家似乎都無感，鄉民們也紛紛留言，表示是「正常現象」。

網友在PTT八卦版PO文表示「第一天還很害怕，但現在過了幾天，每天都+20例，都已經麻木了，就好像是『喔，又多了20例喔』這種感覺，大家會不會也都這樣覺得？感覺都習慣了」。

鄉民紛紛表示：「因為是境外感染」、「國外回來必然的啊」、「大量海外回來那境外增加是可預期的」、「如果是本土20例才要害怕」、「數字是相對的，國外疫情太嚴重，每天多1000例以上的，所以台灣20例沒啥感覺」、「因為不是本土感染」、「境外移入，至少可以控管，社區感染才是真的可怕」，但也有人諷刺「越做越爛 超前部署已經變笑話了」、「哪裡不怕，一堆回台的根本沒在鳥自主管理」、「沒有社區感染？那沒找到感染源的本土案例是什麼」。

(中時電子報)