武漢推21條挺復工復產 為中小微企業提供1年無息貸款 23:012020/03/25 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢市委辦公廳、市政府辦公廳25日印發《武漢市支持企業復工復產促進穩定發展若干政策措施》，政策從加大資金支持力道、著力降低企業成本、強化金融支持力道、提升服務企業水準等4個方面，形成21條具體政策措施。 據新浪財經報導，首期200億元人民幣的中小微企業紓困專項資金正在緊急籌措中，將建立全額貼息機制，為中小微企業提供1年期的無息貸款，全力幫助企業緩解資金周轉壓力。 (旺報 ) #企業 #政策 #資金 #中小 #措施 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情亂全球 陸外貿企業面臨減單 04:092020/03/21 焦點新聞 勤業眾信：陸零售業恐入不敷出 04:102020/03/21 全球財經 陸首重穩就業 輸血中小微企業 04:092020/03/22 焦點新聞 陸9成出口商 憂掉單、收匯風險大增 04:092020/03/22 焦點新聞 穩就業 陸輸血中小微企業 04:102020/03/22 兩岸要聞 北市企業紓困 擬降市有地租金 04:102020/03/22 地方新聞 立榮、華信即起防疫升級！旅客全程配戴口罩、破37.5°C拒載 09:362020/03/22 生活 義風區美食餐廳復工 開通線上訂餐 04:102020/03/23 焦點新聞 澳洲再砸1.2兆台幣 振興經濟 04:102020/03/23 全球財經 穩定市場信心 一行兩會官員齊喊話 04:102020/03/23 全球財經 兩岸熱門新聞 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 東京奧運延期一年 日本損失多大？ - 兩岸 搭載防疫物資中歐班列駛向西班牙 - 兩岸 - 旺報 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。