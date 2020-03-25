大陸武漢市委辦公廳、市政府辦公廳25日印發《武漢市支持企業復工復產促進穩定發展若干政策措施》，政策從加大資金支持力道、著力降低企業成本、強化金融支持力道、提升服務企業水準等4個方面，形成21條具體政策措施。

據新浪財經報導，首期200億元人民幣的中小微企業紓困專項資金正在緊急籌措中，將建立全額貼息機制，為中小微企業提供1年期的無息貸款，全力幫助企業緩解資金周轉壓力。

(旺報 )

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