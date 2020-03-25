(22：15 更新內文)白宮與參議院宣布，2兆美元紓困方案過關，振奮美指期一度上漲逾700點，美國總統川普甚至喊出要在喊復活節前復工，但遭到世界衛生組織(WHO)官員警告，此舉恐怕讓美國成為疫情新震央，加上英國王儲威爾斯親王查爾斯確診新冠肺炎，市場恐慌情緒又蔓延。隨著市場平復情緒，美股周三開盤(25日)大漲221.18點，暫收20,926.09點，隨後漲勢擴大至736.37點，站回21,000點大關。

然而，隨著疫情持續爆發，提醒投資市場最壞的情況還在發生，美股強勁漲勢急拉，由紅翻黑，截至台北時間晚間10點15分，道瓊指數下跌87.61點或0.42%、暫收20,617.3點；標普500指數下跌32.37點或1.32%、暫收2,414.96點；那斯達克指數下跌114.99點或1.55%、暫收7,302.86點。

道瓊指數周二收盤飆升逾2,100點或11％，創下自1933年以來最大的單日漲幅，也是史上最大單日漲幅。不過，隨著疫情仍在持續擴大，西班牙的死亡人數達創紀錄的高峰，約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據統計，全球已經確有40萬例確診案例，在美國已確認超過5.5萬例病例，在義大利超過6.9萬例確診病例。

CNBC的節目主持人吉姆·克萊默（Jim Cramer）將周二的強彈稱作是「一日牛市」，他認為目前美股大漲並不能代表下半年股市就會好起來，如今的美股強彈只是反應先前股票遭到過度拋售。

(中時電子報)