因為新冠肺炎疫情的緣故，大陸的口罩很是難買，也讓許多不法之徒從中詐騙得利，江西一名男子日前都花了28000人民幣(折合台幣約12萬)購買口罩被騙，結果報警後，警方只花了0.01塊人民幣，就幫他把錢全數追回。

看看新聞報導，江西的黃姓男子在朋友圈裡看到有人販售口罩資訊，他向其詢問結果對方表示，他是廠家聯繫批發的，說要一萬片以上起訂。

他與一名自稱姓張的男子微信上交流後，就和親朋好友及資了2萬8千元人民幣，預訂了1.4萬片口罩。但是錢付了，對方一直沒有發貨。

黃等了幾天都沒收到貨就試圖聯繫張，結果微信顯示把他被納入了黑名單，打電話也接不通，他只好去報警。

警察突發奇想，只花了1分錢就追回28000。(翻攝自看看新聞)

沒想到警察相當有辦法，他們透過技術手段取得張男的聯繫方式，但多次撥打無人接聽。警察突發奇想，把張的手機號碼輸至支付寶帳號，向其轉帳1分錢(0.01人民幣)，並留言：「我是刑偵大隊的，請儘快聯繫警方並主動還錢款」。

結果對方不到一個小時他真的回了電話，警方在電話中向張宣傳法律政策，最終也乖乖退還28000元。目前，案件還在進一步偵辦當中。

(中時電子報)