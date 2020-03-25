武漢肺炎疫情延燒，時代力量立法委員邱顯智今(25)日在交通委員會質詢時爆料，長榮航空傳簡訊給員工指出，有組員確診。交通部次長王國材未掌握情況而遭邱顯智批評。對此，桃園市議員王浩宇反譏邱顯智「這樣的行為實在不值得鼓勵」。

王浩宇向來對時代力量持批判立場，對時代力量立法委員邱顯智爆料長榮航組員確診，王浩宇在臉書指出：「邱顯智今天沾沾自喜爆料長榮有空服員染病，批評航空公司黑箱作業、隱匿疫情，搶盡新聞版面。」但話鋒一轉，王浩宇批評：「說好聽一點是關心空服員的權益，但事實上是仗著自己立委的身份跳過疫情指揮中心公布疫情，還批評遵守規定的航空公司」。

王浩宇直接了當表示：邱顯智「這樣的行為實在不值得鼓勵」。網友亦回應：「這才是熟悉的屎袋力量，主打程序正義呢！」、「時力已不可信了」、「利用這件事搶版面，作秀」、「把作秀看得比防疫重要的政黨」、「還去聲援惡劣加料空姐，爛透了」，顯見時代力量的正面形象正漸漸消退。

(中時電子報)