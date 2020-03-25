2015年一架直昇機的打卡風波，讓李蒨蓉遭到輿論撻伐，演藝事業全面停擺，當時知名度攀上人生最高峰，但卻也陷入生命最低潮，不僅被廠商提告求償，先生的公司被銀行刁難，連兩個孩子在學校遭受異樣眼光，她把這5年來的反省沈潛心路歷程寫成了《美麗 心覺醒》這本書，把從有記憶以來就缺席的爸爸、對先生的自卑，這些自己以往害怕被翻出的傷疤層層揭開，毫無保留。

疫情影響人心惶惶，面對不安，李倩蓉以過來人的身份說：「知足常樂，隨遇而安，千金難買平安。」當初打卡事件發生後又接著爆出車禍，李倩蓉當時百思不得其解，明明是一條幾乎每天都會走的路怎麼也能發生車禍，外界撻伐讓她覺得自己快要溺斃，「人生怎麼可以這麼痛苦！我彷彿在大海裡載浮載沉，一直不斷地嗆水，有誰可以丟個救生圈給我？」

李倩蓉出新書 。（時報出版提供）

當時李倩蓉在媒體面前嘴硬說出：「有那麼嚴重嗎？」她說：「如今回頭再去看，我也覺得自己蠻機車的。」她是獨生女，第一次知道爸爸的長相是透過奶奶家中牆上的照片，直到國三那年才第一次見過爸爸本人，小學時候常被同學嘲笑叫她「李欠爹」，而老師當眾用口紅把李倩蓉畫上血盆大口的小丑模樣要她去罰站，更讓她變成了反骨的冷硬派個性，總是把「老娘」掛嘴邊。

「以往在我春風得意時，總認為自己好厲害，老娘說了算、老娘想做就做！」這些年有信仰後反身檢討自己，「從小到大我欠了個爹，讓我心中有著極深的自卑，慢慢轉化成憤世嫉俗的苦毒。我的個性好勝、好強、好競爭、怕輸人，卻不知其實自己是自卑，想要與眾不同卻用錯了方法，才會在成為藝人之後把很多事情弄巧成拙、自食惡果。」

李倩蓉說：「放棄很容易，堅持卻很難！」那些低潮成就現在不一樣的她，「沒有誰的人生能一帆風順永遠站在高點，犯了錯，不代表永遠都不能有修正的機會，那些看似黑暗的日子，回頭細算，原來每一天都是恩典！」希望分享自身走過的經驗，鼓勵那些碰到低潮困境走不出去的讀者，人生真的沒有什麼過不去的困難。

(中時 )