內湖一間托嬰中心的廖姓保母，為了哄睡10月大的幼兒，整個人重壓在男嬰身上19分鐘，導致男嬰呼吸困難窒息而死，士林地方法院25日首度開庭審理，廖姓保母坦承過失，但自己沒有殺人意圖；不過男嬰父母不接受此說法，「悶壓到窒息的凌遲過程，不叫過失，是殺人。」

廖姓保母於2019年4月間為了哄男嬰睡覺，以雙手環抱男嬰頭部並以90公斤的體重重壓長達19分鐘，從監視器畫面可見，過程中男嬰不停掙扎，但廖女卻沒有意識，最後男嬰窒息而亡。

根據《ETtoday》報導，男嬰父母出庭前痛斥，過程中男嬰掙扎時，「越掙扎她鎖越緊」，男嬰父親表示，「這根本不是業務過失，這根本是殺人，你可以試想，被重你9倍的人壓了19分鐘的感覺嗎？我沒辦法想像」；男嬰母親也表示，整個19分鐘的過程，她的孩子不斷掙扎，「如果每1分每1秒都慢慢看，這是把人悶壓到窒息死亡，凌遲的過程，不叫過失。」

廖女則強調自己沒有殺人意圖，她哄孩子睡覺的方式，都是看著資深老師自學，沒有人教過她，所以才會鑄下如此大錯；開庭結束後，廖女哭著表示，「我1個月也才領2萬多，事發1年，我工作都沒了」，更稱自己已經快活不下去。

因廖女事後有替男嬰急救，不具殺人意圖，因此檢方依業務過失致死罪將她起訴。

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(中時電子報)