享譽國際的日本作家村上春樹，將在4月推出新作《棄貓──關於父親，我說的其實是⋯⋯》（猫を棄てる 父親について語るとき，暫譯），並由台灣新銳漫畫家高妍繪製封面及書內插圖。高妍表示，村上春樹是影響自己最深的作家，能為村上春樹的新作繪製封面，是從沒想過的事情，真的非常開心。

高妍表示，在村上春樹的作品中，最喜愛《挪威的森林》，「他在書中對世界、愛的價值觀有許多思考，連看似荒誕無邏輯的事情，在他豐富的文筆下，都變得非常有魅力。特別喜歡『小林綠』這個角色，我的漫畫《綠之歌》也是因為她而命名。」

《綠之歌》為高妍2018年自行出版的作品，描述一位女孩遇見日本音樂家細野晴臣的歌曲，進而深深著迷的故事。高妍如漫畫中的女孩一般，非常喜歡細野晴臣，甚至發展出不同於小林綠、屬於自己的「草莓蛋糕理論」，顯見高妍對細野晴臣及村上春樹的創作，都有深刻共鳴。

高妍表示，「在《挪威的森林》中，女孩小林綠的愛，就是對方願意不顧一切為她去買塊草莓蛋糕。而在漫畫中，女主角所希望得到的愛，會讓她感到幸福的，就是對方願意不顧一切地跟著她飛去日本聽細野晴臣的演唱會。」

高妍分享，去年日本《玄光社》曾刊出自己的插畫作品，因而被村上春樹的書籍設計師所認識，經出版社引薦後，村上春樹才看見自己的作品，「我很喜歡書，但從沒畫過封面，我很欽佩日本出版社願意推薦一個名氣不高的創作者，也很謝謝村上春樹給我的信任，他在看過我的作品後，對出版社說『全部交給她吧』，讓我覺得非常不可思議。」

《棄貓──關於父親，我說的其實是⋯⋯》為村上春樹在去年發表於雜誌的散文集，由日本出版社《文藝春秋》出版，高妍除繪製封面外，也為每篇散文繪製插圖，共13幅。內容圍繞著村上春樹與父親的回憶，《文藝春秋》今(25)日於官網發布新作消息，預定4月23日於日本出版。

(中時 )