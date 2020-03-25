經濟部投審會今天通過7件投資案，其中僑外投資只2件，但金額高達215億台幣。投審會說，今年前3個月外資投資金額都高過去年，「成長明顯」。其中一件是光寶集團旗下子公司併購母公司案，就匯入133億台幣。

這起併購案是光寶科旗下公司、全球橋式整流器市占龍頭敦南，去年宣布子公司達爾科技要以133億元併購他們，讓其今年4月私有化下市。

投審會官員說，達爾是全球重要的分離式元件、混合訊號晶片供應商，敦南與達爾是透過股權交換，讓敦南下市私有化。這次光寶集團透過境外匯入133億到台灣達爾科技，就是為了完成併購。這兩家產線具有互補作用，敦南下市後，可更有利於拓展市場。其業務主要是半導體（分離式元件、IC）設計、製造及銷售。

另一案是東芝記憶體改名的日商鎧俠株式會社，以82億多台幣增資台灣鎧俠，轉投資建興儲存科技，主營固態硬碟開發、製造及銷售等業務。

至於陸資來台投資這次僅2件，金額2億台幣，持續黯淡。投審會說，今年前2個月外資投資金額年成長163％，3月份因為大案，目前也都高過去年，成長明顯。

(中時 )