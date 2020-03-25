中央氣象局預報顯示，明(26)日天氣大多為多雲到晴，持續回暖的狀況，西半部普遍超過30度，雲量稍多的東半部地區也來到28-29度，夜間清晨低溫各地在20度上下，日夜溫差較大，請根據氣溫變化適時調整穿著。
天氣風險臉書專頁表示，東北部及東半部雲量偏多，有局部短暫陣雨機會，其他地區多雲到晴，氣溫也會更加回升。
溫度方面，北部白天高溫28-30度，中南部及花蓮台東則有31-33度高溫，夜晚則相對舒適，不過明天南部的紫外線強度在中午可能達高量級，戶外活動時請注意防曬。
降雨方面，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，西半部山區則在午後有局部短暫陣雨，前往山區也須留意。
該專頁指出，周五(27)下午中部以北的山區會有午後雷陣雨，晚間鋒面接近，北部、中部各地均有降雨現象，降雨要持續周六(28)白天鋒面通過後才會緩和。鋒面通過後冷空氣隨之南下，周六晚間到下周日(29)清晨北部低溫下探15-16度，中部17-18度，南部、花東19-20度左右，日夜溫差大，提醒民眾適時調整衣物以免著涼。
(中時 )
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