大聯盟因為受到新冠肺炎疫情的影響，所以開季時間延後，也因此許多選手在不確定開打時間的情況下，顯得有些不知所措，有人選擇返家、有人選擇繼續訓練，當然也有人選擇動刀進行治療，大都會的「雷神」Noah Syndergaard就決定要進行Tommy John手術。

先前波士頓紅襪隊左投Chris Sale宣布將要進行韌帶置換手術，也就是俗稱的Tommy John手術，預計將會缺席最少12-14周，Noah Syndergaard也因為在春訓階段時手肘不適，經過核磁共振檢查後發現，有韌帶撕裂的情形在經過醫生評估後，也決定要進行韌帶置換手術。

Noah Syndergaard預計會在本周進行手術，預計可能要到明年4月時才能投球，不過在賽季延後開始的情況下，選手復健的時間成本瞬間降低許多，希望他能夠順利重返投手丘。

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(中時電子報)