新冠肺炎疫情持續在全球擴散，日前美國總統川普才稱，「美國永遠不會求助於外國」，但有外媒報導，川普其實私底下卻讓歐亞各國提供幫助。

根據英媒《衛報》報導，川普周二下午在白宮才表示，我們永遠不該依靠國外來生存，美國永遠不會懇求別的國家。然而，美國政府卻在背後與歐亞合作夥伴取得聯繫，確保美國能獲得醫療設備等等急需的資源。

在上周，川普也曾和南韓總統文在寅通話，詢問是否能夠從南韓獲得一些醫療設備。雖然白宮並沒有在官方公開這件事，但據南韓青瓦台的說法，這通電話是川普的緊急要求。

另外，美國雜誌《外交政策》報導，美國國務院外交官David Hale曾經要求要列出能夠向美國銷售關鍵醫療設備的國家以及地區。一封發給美國歐亞大陸各國使館郵件稱，美國可能會購買數億台機器設備，包括數十萬台呼吸器等高級設備。但此一請求不包含莫斯科的國家。

(中時電子報)