疫情蔓延，許多民眾不想出門用餐，餐飲業者大打「安心牌」另闢商機，不僅打造各式外帶餐點，針對鄰近的消費者還有點餐符合條件就可免費外送的服務，讓民眾在家輕鬆坐等星級料理送到府。

圓山牛排館推出4款主廚推薦料理6.5折起，圖為義大利肉醬筆管麵附太陽蛋。（台北圓山大飯店提供）

台北圓山 牛排館6.5折起

台北圓山大飯店即日起至4月30日推出取餐免下車的「圓山美食速速GO！」活動，館內各餐廳包含「圓山牛排館」、「金龍餐廳」、「圓苑餐廳」及「松鶴自助餐廳」皆端出琳瑯滿目的外帶料理，省下的餐廳場地和人力成本，轉換為給賓客更優惠的價格，只要在預計取餐前的2小時致電預訂餐點，就能享外帶價65折起、免費停車1小時的優惠，並有專人「送餐到車」，若消費滿1萬元（含）以上，距離飯店5公里內，還可享免費外送的服務。

各餐廳的外帶單點優惠價每道落在120元至800元不等，另外還有適合4至5人的分享餐，每套1600元。折扣最殺的是圓山牛排館的主廚精選推薦料理6.5折起，有松露野蕈奶油醬佐手工皮帶麵或義式燉飯、奶油干貝鮮蝦青醬寬麵、傳統式馬格麗特8吋披薩、義大利肉醬筆管麵附太陽蛋4款菜色。此外，松鶴自助餐廳更特地打造期間限定的單點菜單，點購任1指定商品還送1杯排隊人氣飲品「圓山圓珍珠奶茶」。

台南大員皇冠假日酒店「彩豐樓粵式中餐廳」推出「冠軍主廚美饌 外帶外送享優惠」，22道經典粵式料理都可享單點外帶9折優惠。（台南大員皇冠假日酒店提供）

台南大員皇冠 22道粵式料理

台南大員皇冠假日酒店「彩豐樓粵式中餐廳」，即日起至31日推出「冠軍主廚美饌 外帶外送享優惠」，官網上列出的22道經典粵式料理，囊括煲仔料理、健康食蔬、港式點心、海鮮、燒烤、麵飯類、主廚精選及湯品都可享單點外帶9折的優惠，可供4至5人品嘗的「豐味組合餐」更有近79折、每套1990元的外帶優惠價，組合裡包含廣東掛爐燒鴨、家鄉海鮮豆腐煲、辣子雞／芥蘭雪花牛（擇1）、廣東每日煲湯、古法蒸龍膽下巴、瑤柱蟹肉蛋白炒飯／避風塘海鮮炒飯（擇1）。

只要單筆消費滿2000元，送餐地址距飯店10公里內，就可以享有免費外送餐點的服務；單筆訂單未達2000元，距飯店1至5公里內，加價185元也可有外送服務，而5公里以上，每增加1至5公里之間加收100元；訂購外帶外送餐點皆須在出餐前1至1.5小時前完成匯款。

高雄國賓大飯店川菜廳、粵菜廳都推出中式料理單點外送服務。（高雄國賓大飯店提供）

高雄國賓 主廚現作餐盒

高雄國賓大飯店順應民眾用餐模式的改變，館內「粵菜廳」與「川菜廳」即日起至4月30日推出單點料理外送服務，粵菜廳的外帶菜色包含招牌必點的國賓特色炒飯、燒味雙拼、花膠鵝掌煲、老廣煲例湯等，而川菜廳將排行前15名的人氣料理網羅在外帶菜單上，只要單筆點餐滿3000元以上，叫車車資300元內都可由飯店人員免費親送到府，若來飯店自取則能享有外送價9折優惠。

高雄國賓也在3、4月規畫與外送平台「foodpanda」合作餐盒外送服務，有泰式咖哩雞飯、松阪豬肉薑汁燒飯、鐵板煎鱸魚排飯、和風鐵板毃子牛肉飯4款美味餐盒可選，每份200元至400元不等，在飯店主廚把關之下當日現作。

高雄福華大飯店「Smile One精緻涮涮鍋」外送優惠價相當於86折，每套1299元。（高雄福華大飯店提供）

高雄福華 鍋物拼盤上桌

高雄福華大飯店館內4間餐廳也各自推出招牌料理外帶及外送服務，最低有73折的優惠折扣，民眾只需在用餐前3小時訂餐即可，位在新興、苓雅、前金、鹽埕、前鎮、三民、鳳山地區的民眾更可享有免費外送服務。「Smile One精緻涮涮鍋」雙人套餐原價1500元，外送優惠價1299元，相當於86折，可大啖包含九州風味白湯、前菜梅子番茄、有機季節鮮時蔬搭配美國雪花牛或上等梅花豬肉盤、手作火鍋拼盤五品等鍋物料理。

江浙餐廳「江南春」推出5道式的4人合菜，包含美味3拼盤、名菜砂鍋醃篤鮮、蟹粉豆腐煲、富貴鮮蝦球和香煎蔥油餅，原價2600元、外送價2300元；「珍珠坊」則有7道式的3人合菜，囊括沙茶松阪豬、清炒季節時蔬、滋養潤肺雞燉湯、松露烏魚子蛋白炒飯、港式魚翅餃、塔香燒賣、北菇釀海棠，原價1800元、外送價僅1580元；「Hovii Cafe」的松阪豬青醬燉飯及泰式椒麻雞飯也分別有200元、220元的優惠外送價；各餐廳皆還有價格更便宜的外帶自取菜單。

Asia 49亞洲料理及酒廊的商業午餐「冬蔭功香辣海鮮米線」。（Asia 49亞洲料理及酒廊提供）

飯店館外餐廳也搭上外送熱潮，隸屬遠東集團、由香格里拉酒店集團營運的雙北最高花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」及粵菜餐廳「望月樓」，雙雙開啟外帶及外送服務，只要單筆訂餐滿2000元，距離餐廳500公尺內，便可享免費送餐到府；其中「Asia 49亞洲料理及酒廊」適用於外帶及外送的餐點為全新設計的12款商業午餐，每份199元起，皆含主餐、開胃菜及飲料，於每周一至五上午11點半至下午2點供應。

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