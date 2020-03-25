石油價格暴跌,美加油頁岩業者撐不住了！北美石油生產商和服務公司正在削減生產，以應對石油價格創下歷史新低產生的危機.最主要的原因是沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間持續不斷的石油戰爭以及新型冠狀病毒大流行導致全球對原油的需求急速下降。

本月稍早，莫斯科和利雅得按照提議的生產上限進行了分拆.俄羅斯拒絕沙烏地主導的石油輸出國組織降產的要求.沙烏地不甘示弱,也提高了產量，並向市場傾銷石油，希望油價下跌會對莫斯科造成足夠的傷害，迫使其遵守當初的約定。

近年來，美國生產商重新定義了全球石油市場，掀起了頁岩氣大潮，使美國成為世界領先的生產商。但是，大部分的增長是靠債務來實現的，而且隨著價格的螺旋式下降，一些生產商面臨生產危機。

北美生產商現在被迫削減運營以度過難關，一些生產商還向川普總統和立法者施壓，要求他們介入提供財政援助，並向沙烏地阿拉伯和俄羅斯施加壓力，要求他們解決爭端減產以提高國際石油市場價格。

例如，雪佛龍公司（Chevron）週二宣布，將把二疊紀盆地油田（美國最大的頁岩地區）的支出減少一半，該油田橫跨德克薩斯州西部和新墨西哥州東南部。據彭博社報導，這意味著該公司每天將減產約125,000桶，約佔該地區總產能的2.5％。

雪佛龍還表示，將凍結其每年50億美元的股票回購計劃，並將2020年的預計資本支出降低20％，相當於約40億美元。

其他北美生產商也在採取類似步驟。例如，在加拿大，加拿大最大的油砂經營者之一森科爾能源公司（Suncor Energy）表示，它將關閉阿爾伯塔省Fort Hills礦山的兩列火車中的一列，原先生產商每天在此開採約194,000桶石油。

(中時 )