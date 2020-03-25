新冠肺炎疫情持續沿燒，國民黨立委葉毓蘭關心防疫，今天她在臉書發文，點出監所存有口罩不足問題，請政府處理。

葉毓蘭表示，今天接到一位女士的電話，是位憂心忡忡的母親，因為她的孩子犯罪，正在泰源服刑。「孩子犯錯應該受罰，他也很誠心的懺悔改過，我們都希望他刑滿出獄時能夠獲得重生。但是….」媽媽的口氣很緊張 「不能連口罩都不給他們吧!」

原來這位媽媽是因為在泰源服刑的孩子沒有口罩，又送不進去，最近又看到許多國際新聞，都是監獄受刑人染疫，甚至還發生暴動。

哥倫比亞首都波哥大的監獄已經有231人染疫，其中兩人死亡，上週日，囚犯們為了逃生發生暴動，造成了23死83傷的慘劇。

日本的札幌刑務所（監獄），也為了防疫安全，自一月底起就將每個新入獄的受刑人實施為期一週的隔離，將十棟監獄裡的一棟專作為隔離使用，並每日檢查體溫紀錄後確認無虞才放到其他棟裡。

美國紐約的Rikers Island監獄也有38人確診，一半以上的患者為囚犯。目前將患者與接觸過的矯正人員全數隔離，並在本週二（24日）釋放了三百名以上的非暴力囚犯。

葉毓蘭說，監所裡的口罩的確有問題。昨天在院會總質詢時，她就向行政院長提出「警察、消防、海巡、移民，以及在監所服務的同仁都要有足夠的防護裝備」也獲得蘇貞昌院長與內政部長徐國勇的承諾「一定足夠」!

葉毓蘭表示，但是在受刑人媽媽陳情後，她再深入了解，才知道目前監所的受刑人與矯正人員有七萬人，但是防疫中心交由法務部發給矯正署的口罩量，一天只有2560片，必須要累積到足夠數量才能發到監所去。別說矯正人員一周分不到一片，很多監獄還沒有輪到，受刑人當然沒有領到口罩，因此，矯正署由女監縫製布口罩發給受刑人暫時替代。

葉毓蘭表示，昨天她向蘇貞昌提出各部會常有各司其職、互不協調的況，蘇貞昌說他領導下的政府各部門不會有互不聯繫的狀況，因為他會親自主持會議。

葉毓蘭直言，現在監所的工作同仁和受刑人都被政府邊緣化了，他們過去購買口罩的廠商也因為被徵收不能再供貨，受刑人與管理員沒有辦法出門去藥局買口罩，防疫中心能不能和經濟部、法務部協調，讓監所也有口罩呢？

(中時 )